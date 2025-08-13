13.08.2025
Смотреть онлайн Мика Брунолд - Дали Бланч 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Мика Брунолд — Дали Бланч, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
Challenger Sofia
Завершен
(4:6, 7:5, 2:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мика Брунолд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мика Брунолд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мика Брунолд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мика Брунолд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мика Брунолд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мика Брунолд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мика Брунолд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мика Брунолд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Мика Брунолд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Мика Брунолд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Мика Брунолд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Мика Брунолд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Мика Брунолд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Дали Бланч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
62%
73%
Реализация брейк - пойнтов
38%
36%
