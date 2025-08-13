13.08.2025
Смотреть онлайн Нерман Фатик - Лусьяно Эмануель Амброджи 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Нерман Фатик — Лусьяно Эмануель Амброджи, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Sofia
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лусьяно Эмануель Амброджи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лусьяно Эмануель Амброджи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лусьяно Эмануель Амброджи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лусьяно Эмануель Амброджи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Лусьяно Эмануель Амброджи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
71%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
17%
