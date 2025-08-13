13.08.2025
Смотреть онлайн Matei F Breazu - Matteo Mesaglio 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Targu Jiu: Matei F Breazu — Matteo Mesaglio . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Targu Jiu
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matei F Breazu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Matei F Breazu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Matteo Mesaglio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Matei F Breazu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Matei F Breazu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Matei F Breazu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Matei F Breazu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Matei F Breazu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Matei F Breazu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Matei F Breazu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Matei F Breazu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Matei F Breazu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Matei F Breazu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
74%
43%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
