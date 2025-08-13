13.08.2025
Смотреть онлайн Кристиан Кампезе - Райан Торрес 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Кристиан Кампезе — Райан Торрес . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(4:6, 3:6)
(4:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристиан Кампезе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Райан Торрес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кристиан Кампезе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Райан Торрес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кристиан Кампезе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Райан Торрес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Райан Торрес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Райан Торрес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кристиан Кампезе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Райан Торрес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Райан Торрес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Райан Торрес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Кристиан Кампезе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кристиан Кампезе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Райан Торрес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Райан Торрес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кристиан Кампезе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Райан Торрес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Райан Торрес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
59%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
57%
Комментарии к матчу