Смотреть онлайн Борис Бутулия - Дражен Петрович 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Борис Бутулия — Дражен Петрович . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .