13.08.2025
Смотреть онлайн Борис Бутулия - Дражен Петрович 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Борис Бутулия — Дражен Петрович . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(6:4, 3:6, 5:7)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дражен Петрович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Дражен Петрович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дражен Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дражен Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Дражен Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Дражен Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
67%
64%
Реализация брейк - пойнтов
11%
23%
Комментарии к матчу