13.08.2025
Смотреть онлайн Пиджус Вайтиекунас - Nikola Matovic 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Пиджус Вайтиекунас — Nikola Matovic . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nikola Matovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Пиджус Вайтиекунас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Пиджус Вайтиекунас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Nikola Matovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Пиджус Вайтиекунас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Пиджус Вайтиекунас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Пиджус Вайтиекунас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Пиджус Вайтиекунас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Пиджус Вайтиекунас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Пиджус Вайтиекунас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Пиджус Вайтиекунас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Пиджус Вайтиекунас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Пиджус Вайтиекунас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Nikola Matovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Пиджус Вайтиекунас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Пиджус Вайтиекунас - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
7
8
Выигрыш первой подачи
63%
47%
Реализация брейк - пойнтов
33%
75%
Комментарии к матчу