13.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Стефанос Сакелларидис — Лоран Локоли, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:55 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
Challenger Hersonissos
Завершен
(6:3, 5:7, 3:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лоран Локоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лоран Локоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лоран Локоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лоран Локоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Лоран Локоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лоран Локоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лоран Локоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Лоран Локоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лоран Локоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Лоран Локоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Лоран Локоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Лоран Локоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Лоран Локоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Лоран Локоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Лоран Локоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Лоран Локоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
61%
67%
Реализация брейк - пойнтов
31%
25%
Комментарии к матчу