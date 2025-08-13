13.08.2025
Смотреть онлайн Анна Кубарева - Устиния Лекомцева 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana: Анна Кубарева — Устиния Лекомцева . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Анна Кубарева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Анна Кубарева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Анна Кубарева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Устиния Лекомцева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Устиния Лекомцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна Кубарева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Анна Кубарева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Анна Кубарева - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
81%
40%
Реализация брейк - пойнтов
67%
20%
Комментарии к матчу