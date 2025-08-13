Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Зозия Кардава - Аглая Федорова 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana: Зозия КардаваАглая Федорова . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Astana
Зозия Кардава
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Аглая Федорова
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аглая Федорова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Аглая Федорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Аглая Федорова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Аглая Федорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Зозия Кардава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Аглая Федорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Аглая Федорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Аглая Федорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Аглая Федорова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Зозия Кардава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
69%
56%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
