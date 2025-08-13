13.08.2025
Смотреть онлайн Margaux Maquet - Денис Валенте 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni: Margaux Maquet — Денис Валенте . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni
Завершен
(6:0, 6:3)
(6:0, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Margaux Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Margaux Maquet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Margaux Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Margaux Maquet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Margaux Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Margaux Maquet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Денис Валенте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Денис Валенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Margaux Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Margaux Maquet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Денис Валенте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Margaux Maquet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Margaux Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Margaux Maquet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Margaux Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
68%
42%
Реализация брейк - пойнтов
46%
25%
