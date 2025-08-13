13.08.2025
Смотреть онлайн Valeria Garnevska - Sara Victoria Balan 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni: Valeria Garnevska — Sara Victoria Balan . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Valeria Garnevska - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Valeria Garnevska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Valeria Garnevska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
46%
72%
Реализация брейк - пойнтов
20%
55%
