13.08.2025
Смотреть онлайн Сара Долс - Naema Labib 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni: Сара Долс — Naema Labib . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Долс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сара Долс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Сара Долс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сара Долс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Сара Долс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сара Долс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Сара Долс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Naema Labib - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сара Долс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сара Долс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Сара Долс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сара Долс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Сара Долс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
76%
41%
Реализация брейк - пойнтов
83%
0%
