13.08.2025
Смотреть онлайн Ioana Maria Sandru - Елизавета Котляр 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni: Ioana Maria Sandru — Елизавета Котляр . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елизавета Котляр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Елизавета Котляр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Елизавета Котляр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Елизавета Котляр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Елизавета Котляр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ioana Maria Sandru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Елизавета Котляр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Елизавета Котляр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Елизавета Котляр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Елизавета Котляр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ioana Maria Sandru - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ioana Maria Sandru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Елизавета Котляр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ioana Maria Sandru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Елизавета Котляр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Елизавета Котляр - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
41%
54%
Реализация брейк - пойнтов
33%
70%
