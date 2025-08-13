13.08.2025
Смотреть онлайн Sofia Martianova - Дарья Зелинская 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana: Sofia Martianova — Дарья Зелинская . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sofia Martianova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дарья Зелинская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Sofia Martianova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Sofia Martianova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Sofia Martianova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
62%
67%
Реализация брейк - пойнтов
14%
56%
Комментарии к матчу