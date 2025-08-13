13.08.2025
Смотреть онлайн Екатерина Яшина - Victoria Milovanova 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana: Екатерина Яшина — Victoria Milovanova . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Victoria Milovanova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Victoria Milovanova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Victoria Milovanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Victoria Milovanova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Екатерина Яшина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Victoria Milovanova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Victoria Milovanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Victoria Milovanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
71%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
Комментарии к матчу