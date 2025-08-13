13.08.2025
Смотреть онлайн Джина Мари Диттманн - Marianne Argyrokastriti 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni: Джина Мари Диттманн — Marianne Argyrokastriti . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Marianna Argyrokastriti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джина Мари Диттманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джина Мари Диттманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Marianna Argyrokastriti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Marianna Argyrokastriti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джина Мари Диттманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джина Мари Диттманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
60%
46%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
Комментарии к матчу