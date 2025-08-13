Гейм 1 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0