13.08.2025
Смотреть онлайн Christopher Kosei Ono - Ретаро Мацумура 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Christopher Kosei Ono — Ретаро Мацумура . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 13:40 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.
МСК, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
55%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
