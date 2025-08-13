13.08.2025
Смотреть онлайн Казуки Нишиваки - Таки Адачи 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Казуки Нишиваки — Таки Адачи . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:05 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 02.
МСК, Корт: KPI Park - Court 02
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Казуки Нишиваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Таки Адачи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Таки Адачи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Таки Адачи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Казуки Нишиваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Казуки Нишиваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Таки Адачи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Таки Адачи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Таки Адачи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Казуки Нишиваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Таки Адачи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Таки Адачи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Казуки Нишиваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
81%
63%
Реализация брейк - пойнтов
56%
67%
Комментарии к матчу