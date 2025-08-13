13.08.2025
Смотреть онлайн Vitorio Sardinha - Toshiki Karigyo 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Vitorio Sardinha — Toshiki Karigyo . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.
МСК, Корт: KPI Park - Court 01
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:4, 4:6, 0:6)
(6:4, 4:6, 0:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Toshiki Karigyo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Toshiki Karigyo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Toshiki Karigyo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Toshiki Karigyo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Toshiki Karigyo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Toshiki Karigyo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Toshiki Karigyo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
60%
65%
Реализация брейк - пойнтов
43%
75%
Комментарии к матчу