13.08.2025
Смотреть онлайн Zi Ye Zhang - Jiatong Cai 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Zi Ye Zhang — Jiatong Cai . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(2:6, 6:7)
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jiatong Cai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Jiatong Cai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Zi Ye Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jiatong Cai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Zi Ye Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Jiatong Cai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Jiatong Cai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Jiatong Cai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jiatong Cai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Jiatong Cai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Zi Ye Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Zi Ye Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Zi Ye Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Jiatong Cai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Zi Ye Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Zi Ye Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Jiatong Cai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Jiatong Cai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Zi Ye Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Jiatong Cai - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
49%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
57%
Комментарии к матчу