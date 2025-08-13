13.08.2025
Смотреть онлайн Ya-Yi Янг - Xi Luo 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Ya-Yi Янг — Xi Luo . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Xi Luo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Xi Luo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Xi Luo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
76%
41%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
Комментарии к матчу