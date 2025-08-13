13.08.2025
Смотреть онлайн Jinshu Xia - Ke Ren 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Jinshu Xia — Ke Ren . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(4:6, 6:2, 1:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jinshu Xia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Jinshu Xia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Jinshu Xia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ke Ren - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ke Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ke Ren - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ke Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ke Ren - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Jinshu Xia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ke Ren - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jinshu Xia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Jinshu Xia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Jinshu Xia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Jinshu Xia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ke Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Jinshu Xia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ke Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jinshu Xia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Ke Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Ke Ren - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ke Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Jinshu Xia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Ke Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Ke Ren - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Ke Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
50%
55%
Реализация брейк - пойнтов
67%
47%
Комментарии к матчу