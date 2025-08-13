13.08.2025
Смотреть онлайн Jeongha Oh - Ченгий Юань 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Jeongha Oh — Ченгий Юань . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeongha Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Jeongha Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Jeongha Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jeongha Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jeongha Oh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Jeongha Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
13
Выигрыш первой подачи
51%
90%
Реализация брейк - пойнтов
25%
44%
