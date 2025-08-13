13.08.2025
Смотреть онлайн Тиана Тиан Денг - Цзыцзюнь Цзян 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Тиана Тиан Денг — Цзыцзюнь Цзян . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
53%
54%
Реализация брейк - пойнтов
30%
70%
Комментарии к матчу