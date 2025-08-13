Смотреть онлайн Юджия Хуан - Duanrui Gao 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Юджия Хуан — Duanrui Gao . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .