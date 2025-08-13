13.08.2025
Смотреть онлайн Юджия Хуан - Duanrui Gao 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Юджия Хуан — Duanrui Gao . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Duanrui Gao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юджия Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юджия Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юджия Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Юджия Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Юджия Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
83%
57%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу