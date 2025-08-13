13.08.2025
Смотреть онлайн Tianhui Zhang - Xirui Han 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Tianhui Zhang — Xirui Han . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tianhui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Xirui Han - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Xirui Han - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Tianhui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Tianhui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Tianhui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Tianhui Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
7
8
Выигрыш первой подачи
79%
61%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
