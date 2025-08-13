13.08.2025
Смотреть онлайн Фну Нидунджинзан - Энн Сук 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Фну Нидунджинзан — Энн Сук . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(6:4, 4:6, 6:1)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Энн Сук - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Энн Сук - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Энн Сук - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Энн Сук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Энн Сук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Энн Сук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Энн Сук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Энн Сук - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Энн Сук - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Энн Сук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Энн Сук - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
75%
65%
Реализация брейк - пойнтов
60%
25%
