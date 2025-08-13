13.08.2025
Смотреть онлайн Minghui Zhang - Xing Dao Chen 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Minghui Zhang — Xing Dao Chen . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(6:7, 7:5, 6:1)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Minghui Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Minghui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Xing Dao Chen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Xing Dao Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Xing Dao Chen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Minghui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Minghui Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Xing Dao Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Minghui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Minghui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Minghui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Minghui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
10
7
Выигрыш первой подачи
62%
73%
Реализация брейк - пойнтов
60%
14%
