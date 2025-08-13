13.08.2025
Смотреть онлайн Чжоу Минчжоу - Seong Woo Cho 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Чжоу Минчжоу — Seong Woo Cho . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(1:6, 4:6)
(1:6, 4:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mingzhou Zhou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Seong Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Seong Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Seong Woo Cho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Seong Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Seong Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Mingzhou Zhou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Mingzhou Zhou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Seong Woo Cho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Mingzhou Zhou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Mingzhou Zhou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Seong Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
52%
81%
Реализация брейк - пойнтов
17%
62%
Комментарии к матчу