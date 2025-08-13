Текстовая трансляция

Гейм 1 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Хонгю Е - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Хонгю Е - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Хонгю Е - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Хонгю Е - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Хонгю Е - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Хонгю Е - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40