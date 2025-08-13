13.08.2025
Смотреть онлайн Хонгю Е - Киан Сун 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Хонгю Е — Киан Сун . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хонгю Е - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Хонгю Е - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хонгю Е - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Хонгю Е - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хонгю Е - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Хонгю Е - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Хонгю Е - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
9
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
80%
67%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
