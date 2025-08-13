13.08.2025
Смотреть онлайн Акира Сантильян - Jia Hu 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Акира Сантильян — Jia Hu . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(6:2, 7:5)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
94%
52%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу