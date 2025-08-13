Текстовая трансляция

Гейм 1 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40