13.08.2025
Смотреть онлайн Аня Наяр - Сара Милдрен 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Аня Наяр — Сара Милдрен . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(1:6, 2:1)
1 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сара Милдрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Аня Наяр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сара Милдрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Аня Наяр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Аня Наяр - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
58%
62%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
