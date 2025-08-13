13.08.2025
Смотреть онлайн Алисия Смит - Kei Yau Cheung 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Алисия Смит — Kei Yau Cheung . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:0, 1:2)
(6:0, 1:2)
1 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алисия Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алисия Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алисия Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
60%
33%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
Комментарии к матчу