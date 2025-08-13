13.08.2025
Смотреть онлайн Канако Осафуне - Алана Субасик 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Канако Осафуне — Алана Субасик . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(1:6, 4:4)
(1:6, 4:4)
0 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Канако Осафуне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Канако Осафуне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Канако Осафуне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Канако Осафуне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Канако Осафуне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
30%
53%
Реализация брейк - пойнтов
40%
67%
Комментарии к матчу