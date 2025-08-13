13.08.2025
Смотреть онлайн Сун Мин Ха - Лили Тейлор 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Сун Мин Ха — Лили Тейлор . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:3, 6:6)
1 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сун Мин Ха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лили Тейлор - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лили Тейлор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Лили Тейлор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Сун Мин Ха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
63%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
18%
