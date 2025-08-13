13.08.2025
Смотреть онлайн Джереми Чжан - Джейк Делани 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Джереми Чжан — Джейк Делани . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
15
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
61%
84%
Реализация брейк - пойнтов
100%
80%
Комментарии к матчу