13.08.2025

Смотреть онлайн Джесси Делани - Mustafa Ege Sik 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Джесси ДеланиMustafa Ege Sik . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Brisbane
Джесси Делани
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Mustafa Ege Sik
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mustafa Ege Sik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Mustafa Ege Sik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Mustafa Ege Sik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Mustafa Ege Sik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Mustafa Ege Sik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Mustafa Ege Sik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Джесси Делани
Джесси Делани
Mustafa Ege Sik
Джесси Делани
0 побед
1 победа
0%
100%
10.09.2025
Джесси Делани
Джесси Делани
0:2
Mustafa Ege Sik
Mustafa Ege Sik
Обзор

Статистика матча

Эйсы
4
3
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
74%
62%
Реализация брейк - пойнтов
27%
0%
Комментарии к матчу
