Смотреть онлайн Tai Leonard Sach - Стефан Сторч 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Tai Leonard Sach — Стефан Сторч . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
76%
47%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
