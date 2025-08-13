13.08.2025
Смотреть онлайн Лахлан Викери - Тайо Яманака 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Лахлан Викери — Тайо Яманака . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Лахлан Викери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Лахлан Викери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Тайо Яманака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Тайо Яманака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Тайо Яманака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Тайо Яманака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
53%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
