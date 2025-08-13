13.08.2025
Смотреть онлайн Xiaoyin Yang - Линан Сяо 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Xiaoyin Yang — Линан Сяо . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Xiaoyin Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Xiaoyin Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Xiaoyin Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
12
1
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
90%
78%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу