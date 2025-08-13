13.08.2025
Смотреть онлайн Этан Кук - Benjamin O'Connell 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Этан Кук — Benjamin O'Connell . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Этан Кук - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Этан Кук - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Этан Кук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Этан Кук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Этан Кук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Этан Кук - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Этан Кук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
52%
57%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу