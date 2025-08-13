13.08.2025
Смотреть онлайн Павле Маринков - Charlie Pade 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Павле Маринков — Charlie Pade . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Павле Маринков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
86%
62%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
