13.08.2025
Смотреть онлайн Jonty Giesen - Джереми Джин 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Jonty Giesen — Джереми Джин . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джереми Джин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джереми Джин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джереми Джин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jonty Giesen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джереми Джин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Jonty Giesen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
9
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
56%
74%
Реализация брейк - пойнтов
33%
30%
