Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Rina Komatsu - Муа Шигета 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Rina KomatsuМуа Шигета . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 05.

МСК, Корт: KPI Park - Court 05
UTR Pro Yokohama Women
Rina Komatsu
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Муа Шигета
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Муа Шигета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

История последних встреч

Rina Komatsu
Rina Komatsu
Муа Шигета
Rina Komatsu
1 победа
0 побед
100%
0%
13.09.2025
Муа Шигета
Муа Шигета
0:2
Rina Komatsu
Rina Komatsu
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
58%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
43%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Кремонезе Кремонезе
9 Февраля
20:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
9 Февраля
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
9 Февраля
18:30
Рома Рома
Кальяри Кальяри
9 Февраля
22:45
Партизан Партизан
BC Dubai BC Dubai
9 Февраля
22:00
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
9 Февраля
23:00
Звезда Москва Звезда Москва
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
9 Февраля
18:30
Будучност Будучност
Црвена Звезда Црвена Звезда
9 Февраля
20:00
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
Барс Барс
9 Февраля
19:00
Брешиа Брешиа
Виртус Болонья Виртус Болонья
9 Февраля
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA