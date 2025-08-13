13.08.2025
Смотреть онлайн Rina Komatsu - Муа Шигета 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Rina Komatsu — Муа Шигета . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 05.
МСК, Корт: KPI Park - Court 05
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Муа Шигета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Rina Komatsu
Муа Шигета
1 победа
0 побед
100%
0%
13.09.2025
Муа Шигета
0:2
Rina Komatsu
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
58%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
43%
