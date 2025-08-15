15.08.2025
Смотреть онлайн Kupres M / Xu A - Imamura/Kuwata 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Saskatoon WD: Kupres M / Xu A — Imamura/Kuwata . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Saskatoon WD
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kupres M / Xu A - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Imamura/Kuwata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Imamura/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Imamura/Kuwata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kupres M / Xu A - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Imamura/Kuwata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Imamura/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Imamura/Kuwata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Kupres M / Xu A - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kupres M / Xu A - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Imamura/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Imamura/Kuwata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Imamura/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Imamura/Kuwata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kupres M / Xu A - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Kupres M / Xu A - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Imamura/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Imamura/Kuwata - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
45%
63%
Реализация брейк - пойнтов
40%
62%
Комментарии к матчу