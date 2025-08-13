13.08.2025
Смотреть онлайн Косуке Морита - Такэто Такамисава 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Косуке Морита — Такэто Такамисава . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 02.
МСК, Корт: KPI Park - Court 02
UTR Pro Yokohama
Завершен
(1:6, 1:6)
(1:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Косуке Морита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Косуке Морита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Косуке Морита
Такэто Такамисава
1 победа
0 побед
100%
0%
09.01.2026
Такэто Такамисава
-:-
Косуке Морита
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
32%
73%
Реализация брейк - пойнтов
14%
67%
Комментарии к матчу