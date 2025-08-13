13.08.2025
Смотреть онлайн Казуки Нишиваки - Такэто Такамисава 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Казуки Нишиваки — Такэто Такамисава . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:40 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 02.
МСК, Корт: KPI Park - Court 02
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Казуки Нишиваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Казуки Нишиваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Казуки Нишиваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Казуки Нишиваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Казуки Нишиваки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
47%
Реализация брейк - пойнтов
67%
25%
Комментарии к матчу