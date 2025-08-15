15.08.2025
Смотреть онлайн Такэто Такамисава - Таки Адачи 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Такэто Такамисава — Таки Адачи . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.
МСК, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Таки Адачи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Таки Адачи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
88%
43%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
