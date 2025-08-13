13.08.2025
Смотреть онлайн Косуке Морита - Юга Тасиро 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Косуке Морита — Юга Тасиро . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:50 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.
МСК, Корт: KPI Park - Court 01
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:4, 7:6)
(6:4, 7:6)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Косуке Морита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Юга Тасиро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Косуке Морита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юга Тасиро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Косуке Морита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Косуке Морита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Юга Тасиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Косуке Морита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Юга Тасиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Косуке Морита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Юга Тасиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Косуке Морита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Косуке Морита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юга Тасиро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Косуке Морита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Косуке Морита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Косуке Морита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Юга Тасиро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Юга Тасиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Юга Тасиро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Косуке Морита - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Юга Тасиро - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
56%
Реализация брейк - пойнтов
42%
50%
Комментарии к матчу