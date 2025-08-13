13.08.2025
Смотреть онлайн Куруми Тамура - Yasmin Vavrova 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Куруми Тамура — Yasmin Vavrova . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:10 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 05.
МСК, Корт: KPI Park - Court 05
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(7:5, 6:0)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yasmin Vavrova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yasmin Vavrova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Yasmin Vavrova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Куруми Тамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Yasmin Vavrova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yasmin Vavrova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Куруми Тамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Куруми Тамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Куруми Тамура
Yasmin Vavrova
1 победа
0 побед
100%
0%
02.02.2026
Yasmin Vavrova
-:-
Куруми Тамура
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
74%
65%
Реализация брейк - пойнтов
42%
20%
